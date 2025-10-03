Calcio

VENEGONO SUPERIORE – La Varesina Calcio conferma il valore del proprio settore giovanile con una nuova tappa del progetto Academy, che vede coinvolte numerose società del territorio in un percorso condiviso di crescita.

L’incontro, ospitato nei giorni scorsi, ha riunito dirigenti e tecnici per fare il punto sulle attività e rilanciare i contenuti di un’iniziativa che, come sottolineato dalla società, rappresenta “un’attività di straordinario valore, frutto di un lavoro attento e costante di relazioni con il territorio”.

Il direttore generale del settore giovanile, Andrea Millefanti, ha voluto ringraziare in particolare Pierluigi Cazzulo, che da cinque anni guida il progetto Academy, e i presidenti delle società che ne fanno parte, sottolineando come la collaborazione e la condivisione di esperienze siano la chiave per continuare a crescere.

La Varesina, che con la prima squadra milita in Serie D, conferma così l’attenzione non solo ai risultati sportivi, ma anche alla formazione dei giovani calciatori, valorizzando l’ampio vivaio che rappresenta una delle sue principali risorse.

