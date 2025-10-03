iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Un percorso comune verso un uso più consapevole delle nuove tecnologie: è questo l’obiettivo che i Comuni di Venegono Superiore e Venegono Inferiore si sono dati aderendo al progetto “Patti Digitali – Per un’educazione di comunità all’uso della tecnologia”. L’iniziativa punta a coinvolgere studenti, famiglie, scuole e associazioni per favorire un approccio positivo e sicuro agli strumenti digitali, promuovendo una crescita condivisa e responsabile. La presentazione del progetto ha coinvolto i responsabili dei due Comuni.

Il primo appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, si terrà venerdì 10 ottobre alle 21 nella sala consiliare di Venegono Inferiore. A condurre l’incontro sarà Stefania Garassini, docente dell’Università Cattolica di Milano, giornalista e membro del board di Patti digitali.

Un’occasione per riflettere insieme sul ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e sugli strumenti utili per gestirla al meglio, nell’ottica di un’educazione che metta al centro la comunità.

(foto: presentazione evento Patti digitali)

