Sport

GALLARATE – Colpo grosso per la Robur Basket Saronno che per la seconda giornata di Serie B Interregionale va in trasferta contro la forte BBG Gallarate.

I padroni di casa danno il via alle danze con la tripla, ma c’è equilibrio sin dalla palla a due. Un colpo per uno e intanto il tempo avanza, dopo i primi dieci minuti Saronno è avanti 20-19. Secondo quarto, Gallarate tira fuori carattere e qualità e riesce ad allungare, sospinta dall’ex Robur Romanó. Il gap si apre sino alla doppia cifra, all’intervallo i padroni di casa conducono 42-32.

Nello spogliatoio coach Ansaloni riordina le idee dei ragazzi che scendono sul parquet indiavolati. La furiosa rimonta si completa, la Robur mette la freccia e sorpassa. Pellegrini segna a raffica (top scorer con 23 punti) e i biancoazzurri staccano di netto, 56-68 e si entra nell’ultimo quarto.

Una partita che peró sembra infinita, ricca di colpi di scena. Gallarate non molla l’osso e riesce a portarsi in parità. Da lì, parte una guerra fatta di sorpassi e controsorpassi. Fino alla fine, fino all’ultimissimo, rocambolesco secondo di gioco. Punteggio 83-83, rimessa Robur. Colombo la butta vicino al canestro e prega, Pellegrini riesce in qualche modo a tenerla viva e Acunzo con un miracoloso appoggio a due mani la mette dentro, suona la sirena, la Robur vince 83-85.

Due punti di cuore e orgoglio, contro un avversario preparato e molto valido. Una partenza sprint, con due vittorie su due che sono di buon auspicio per il prossimo futuro. Per la terza giornata, sabato prossimo, si torna a lottare in casa, di fronte a Saronno ci sarà Pavia.

Pellegrini 23, Acunzo 16, Fioravanti 12, Negri 9, Colombo 7, Pavese 7, Redaelli 5, Presotto 4, Panceri 0, Gualdi 0, Casian N.E.

