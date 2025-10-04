Basket serie B, Robur Saronno: dopo l’esordio vincente a caccia del bis. Oggi trasferta a Gallarate
SARONNO – Dopo aver inaugurato il campionato di Serie B Interregionale con una vittoria casalinga contro Blu Orobica Bergamo, la Robur Saronno torna in campo domani, sabato 4 ottobre, alle 18 alla palestra comunale di Gallarate, per sfidare il BasketBall Gallarate.
Per i biancorossi si tratta della prima trasferta stagionale, un banco di prova importante dopo il debutto positivo davanti al pubblico amico del PalaRonchi.
Ecco nel dettaglio il calendario completo del girone di andata della Robur Saronno:
📅 Calendario Serie B Interregionale – Girone di andata
-
1ª giornata – Sabato 27/09/25, ore 21.00
Robur Saronno – Blu Orobica Bergamo (PalaRonchi Saronno)
-
2ª giornata – Sabato 04/10/25, ore 18.00
BBG Gallarate – Robur Saronno (Palestra Comunale Gallarate)
-
3ª giornata – Sabato 11/10/25, ore 21.00
Robur Saronno – Pallacanestro Pavia (PalaRonchi Saronno)
-
4ª giornata – Sabato 18/10/25, ore 21.00
Pizzighettone – Robur Saronno (Palazzetto Via dello Stadio, Soresina)
-
5ª giornata – Sabato 25/10/25, ore 21.00
Robur Saronno – Sangiorgese (PalaRonchi Saronno)
-
6ª giornata – Sabato 01/11/25, ore 21.00
Robur Saronno – Social OSA Milano (PalaRonchi Saronno)
-
7ª giornata – Sabato 08/11/25, ore 21.00
Cremona – Robur Saronno (Pal. Spettacolo Cremona)
-
8ª giornata – Sabato 15/11/25, ore 21.00
Robur Saronno – Derthona (PalaRonchi Saronno)
-
9ª giornata – Sabato 22/11/25, ore 20.30
Oleggio Magic – Robur Saronno (Palazzetto Boffalora Sopra Ticino)
-
10ª giornata – Mercoledì 26/11/25, ore 21.00
Robur Saronno – 7 Laghi Gazzada (PalaRonchi Saronno)
-
11ª giornata – Domenica 07/12/25, ore 18.00
Nervianese – Robur Saronno (Palestra Scuole Elementari Nerviano)
-
12ª giornata – Sabato 13/12/25, ore 21.00
Robur Saronno – Marnatese (PalaRonchi Saronno)
-
13ª giornata – Sabato 20/12/25, ore 18.00
Bocconi Milano – Robur Saronno (Bocconi Sport Center Milano)
-
14ª giornata – Riposo
-
15ª giornata – Sabato 10/01/26, ore 19.00
Campus Varese – Robur Saronno (CS Campus Varese)
