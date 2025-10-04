Calcio

LAINATE – Nell’anticipo del sabato sera, quarta giornata di Seconda categoria, al centro sportivo di Lainate vittoria della Frazione calcistica Dal Pozzo sull’Oratorio Passirina: un risultato netto visto che è finita 3-0. A segno per i gialloverdi sono andati Beretta, Dezio e Di Lio. Senz’altro un buon avvio di stagione per il Dal Pozzo, come sempre supportato da tanti tifosi, in una serata fresca e umida.

Si è giocato per il girone R che al momento vede al comando a punteggio pieno l’Oratorio Lainate con 9 punti (in tre gare), il Dal Pozzo ne ha 6 (in quattro gare) mentre l’Oratorio Passirana resta ultima con 1 solo punto.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto da Facebook: il Dal Pozzo festeggiato dai propri tifosi dopo la vittoria sull’Oratorio Passirana)

04102025