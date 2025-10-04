Calcio

LEGNANO – Anticipo serale della quarta giornata di Eccellenza oggi allo stadio “Mari” la sfida fra i locali del Legnano e la Caronnese è finita 1-2.

A passare in vantaggio la formazione di casa con una rete di Pagani al 16′ del primo tempo, il pari dei rossoblù è giunto al 35′ della ripresa, firmato da Colombo, rete decisiva di Malvestio al 41′.

LEGNANO: Quintiero, Graziano, Pagani, Sandrini, Pellini, Di Battista, Sartor, Tinazzi, Trenchev, De Luca, Locarno. A disposizione Priori, Dellavedova, Todaj, Corio, Doumbia, Cutrignelli, Castiglioni, Cozzi, Zoppi. All. Porro.

CARONNESE: Paloschi, Vitofrancesco, Dugo, Ortelli, Galletti, Sorrentino, Malvestio, Cannizzaro, Colombo, Corno, Rossi. A disposizione Trombetta, Vaghi, Tumino, Dilernia. Cerreto, Savino, Iacovo, Ghibellini, Signorile. All. Ferri.

Arbitro: Fumagalli di Como (Orsogna di Milano e Suadj di Chiari).

Marcatori: 16′ pt Pagani (L), 35′ st Colombo (Ca), 41′ Malvestio (Ca).

Gli altri risultati

Solbiatese-Altabrianza 0-0, Rhodense-Vergiatese 1-3, Magenta-Arcellasco 2-1, Legnano-Caronnese 1-2.

Le gare domenicali

Domenica tutte le partite alle 15.30. Ardor Lazzate-Fbc Saronno con arbitro Lorenzo Jaber Ginolfi di Lodi (assistenti Sebastiano Marchetto di Gallarate e Mattia Lanzavecchia di Varese), Besnatese-Arconatese con arbitro Danilo Ragno di Molfetta (Giovanni Scardino di Milano e Federico Vago di Busto Arsizio), Lentatese-Sestese con arbitro Giorgio Corna di Bergamo (Lorenzo Desiderato di Legnano e Giuseppe Samuele Amato di Busto Arsizio), Mariano-Vis Nova Giussano con arbitro Jacopo Steffenoni Grandi di Bergamo (Lorenzo Ferri di Milano e Hoang Leonardo Timoni di Busto Arsizio) e Vigevano-Sedriano con arbitro Davide Fontana di Monza (Michele Galli di Lecco e Matteo Scorti di Saronno).

Classifica

Arconatese e Vergiatese 9 punti, Solbiatese 8, Caronnese 7, Ardor Lazzate e Magenta 6, Vis Nova Giussano e Legnano 5, Arcellasco, Rhoense, Altabrianza e Besnatese 4, Mariano, Vigevano, Lentatese e Sedriano 3, Fbc Saronno 2, Sestese 1.

04102025