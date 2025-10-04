Calcio

SARONNO – Turno spezzatino, il quarto di Eccellenza che si tiene fra oggi e domani: in vista della giornata infrasettimanale di mercoledì prossimo, infatti, diverse squadre hanno fatto la scelta di anticipare la gara prevista per questo weekend.

Le partite di oggi

Dunque, oggi alle 15 Solbiatese-Altabrianza con arbitro Carlo Alberto Frangella di Paola (Matteo Fusco di Milano e David Tirloni di Treviglio), alle 15.30 Rhodense-Vergiatese con arbitro Riccardo Urru di Sassari (Tudorel Marius Danciu di Lidi e Hamzza Houjjaji di Treviglio), alle 20.30 Legnano-Caronnese con arbitro Matteo Fumagalli di Como (Matteo Maria Orsogna di Milano e Suadi Cila di Chiari) e Magenta-Arcellasco con arbitro Andrea Cotti Cottini di Lovere (Francesco Faracchio di Busto Arsizio e Alessandro Arcaini di Cremona).

Le partite di domenica

Domenica tutte le partite alle 15.30. Ardor Lazzate-Fbc Saronno con arbitro Lorenzo Jaber Ginolfi di Lodi (assistenti Sebastiano Marchetto di Gallarate e Mattia Lanzavecchia di Varese), Besnatese-Arconatese con arbitro Danilo Ragno di Molfetta (Giovanni Scardino di Milano e Federico Vago di Busto Arsizio), Lentatese-Sestese con arbitro Giorgio Corna di Bergamo (Lorenzo Desiderato di Legnano e Giuseppe Samuele Amato di Busto Arsizio), Mariano-Vis Nova Giussano con arbitro Jacopo Steffenoni Grandi di Bergamo (Lorenzo Ferri di Milano e Hoang Leonardo Timoni di Busto Arsizio) e Vigevano-Sedriano con arbitro Davide Fontana di Monza (Michele Galli di Lecco e Matteo Scorti di Saronno).

(foto Andrea Elli: una immagine dalla sfida di Coppa Italia fra Ardor Lazzate e Fbc Saronno)

