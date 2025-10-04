Primo piano

CARONNO PERTUSELLA – Allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella, alle 11 di sabato, l’incontro fra prima e seconda in classifica nel campionato Primavera 2, giunto alla quarta giornata: Como e Albinoleffe, una partita a dir poco rocambolesca, controllata dai comaschi nel primo tempo mentre nel secondo tempo saltano tutti gli schemi e arrivano tanti gol, vince il Como nel finale, 4-3 ed i lariani scavalcano i bergamaschi al comando della classifica.

La cronaca – Al 3’ gol di Epifani in mischia: il Como passa immediatamente, e poi i lariani mantengono l’iniziativa ben presto creando qualche occasione per raddoppiare. Al 38’ stratosferica azione personale di Mazzara che fa tutto da solo: se ne va sulla destra, entra in area, prova a saltare Carrara in uscita che devia la palla e non la controlla, riprende Mazzara che insacca con un delizioso tocco da distanza ravvicinata. E al 42’ Bulgheroni sfiora il tris comasco, con un rasoterra a fil di palo. Insomma, un monologo o quasi della formazione lariana.

Nel secondo tempo succede di tutto: al 4’ è Mazzara che tira alto da buona posizione.

Al 12’ la riaprono gli orobici: incursione di Delcarro sulla destra, portiere Carrara non trattiene, e Rinaldi appoggia in rete da due passi e poco dopo, è il 16’, il Como fa il pasticcio: la palla resta troppo in area piccola, Duranti – forse col contributo involontario di un difensore di casa – la mette dentro. Il colpo del ko al 20’: inarrestabile Nespoli sulla destra, entra in area e batte Menke con una conclusione che si infila sfiorando il palo lontano.

Il Como riacciuffa il pari al 33’: cross al centro e di prima intenzione Mazzara segna con tiro a fil di palo. La decide Simonetta direttamente sul calcio di punizione al 43’.

Como-Albinoleffe 4-3

COMO: Menke, Epifani (18’ st Pisati), Oldestam, Cardozo, Andrealli (32’ st Grilli), De Paoli, Papaccioli (1’ st Simonetta), Ballone (18’ st Martinez), Mezsargs (32’ st Bosze), Mazzara, Bulgheroni (30’ st Clementi). A disposizione Ginelli, Ronchetti, Canneti, Raccosta, Burlacu, Mastriani. All. Buzzegoli.

ALBINOLEFFE: Carrara, Trapletti, Brambilla, Delcarro, Botti, Tironi, Nespoli (23’ st Facchetti), Colombi (45’ st Morstabilini), Rinaldi (45’ st Gashi), Ceresoli, Duranti (32’ st La Viola). A disposizione Perico, Forattini, Maalah, Montanelli, Bergonzi, Patelli. All. Maffioletti.

Arbitro: Palmisano di Saronno (Darwish di Milano e Damato di Milano).

Marcatori: 3’ pt Epifani (Co), 38’ pt Mazzara (Co), 12’ st Rinaldi (A), 16’ Duranti (A), 20’ Nespoli (A), 33’ Mazzara (Co), 43’ st Simonetta (Co).

(foto: alcune fasi del match)

04102025