Calcio Seconda categoria: Dal Pozzo in campo questa sera contro l’Oratorio Passirana
4 Ottobre 2025
LAINATE – Anticipo serale per la Frazione calcistica Dal Pozzo, che oggi – sabato 4 ottobre – alle 20.30 scenderà in campo al centro sportivo comunale di via Cagnola 2 a Lainate per affrontare l’Oratorio Passirana, gara valida per la quarta giornata del campionato di Seconda categoria.
Per la formazione lainatese si tratta di un ritorno sul campo di casa dopo l’exploit esterno della scorsa settimana: l’obiettivo è continuare la corsa alla conquista di punti preziosi per la classifica.
La partita sarà diretta dall’arbitro Matteo Minniti della sezione di Legnano. La società invita i propri tifosi a sostenere la squadra dagli spalti per creare entusiasmo e spingere i ragazzi verso un nuovo risultato positivo.
(foto da Facebook)
