GERENZANO – Pubblichiamo il commento di Insieme per Gerenzano sui social relativo al consiglio comunale di sabato e al commento della Lega in merito.

In politica, come nella vita si può sbagliare. Nessuno è perfetto. In politica, però, esiste una regola non scritta che recita: quando ci si sbaglia è meglio tacere perché altrimenti si rischia di rendere la toppa più evidente del buco. Lunedì 29 settembre su questa pagina Facebook abbiamo pubblicato un post con relativo video (che rialleghiamo) in cui il consigliere della Lega Cristiano Borghi dichiarava testualmente in italiano e non in una lingua incomprensibile: “il problema del Consiglio Comunale al sabato mattina va a scemare perché bene o male qualcuno di loro (riferito agli altri tre consiglieri del centrodestra) ci sarà sempre”.

Dopo due giorni sulla pagina del loro gruppo viene pubblicato un post in cui si evidenzia che la colpa della loro assenza è esclusivamente da attribuire al fatto che il consigliere di Fratelli d’Italia, Mattia Falduto, non fa più parte del loro gruppo perchè “espulso” e solo lui avrebbe potuto garantire la presenza il sabato (un clamoroso falso perché nel loro gruppo non solo Falduto non lavora il sabato). “Loro”, in italiano, è un pronome personale di terza persona plurale e quindi non riferito ad una sola persona. A voi ogni riflessione. Il video è chiaro e di facile comprensione.

Ad onor del vero Mattia Falduto non è mai stato espulso, ma se ne è andato volontariamente costituendo il gruppo autonomo di Fratelli d’Italia, probabilmente stanco di una modalità nel fare opposizione palesemente inutile. Solo questo basterebbe per capire come la strategia politica dell’attuale “ideologo” leghista stia portando nel baratro la Lega di Gerenzano, tanto da riuscire nella straordinaria impresa di isolarsi non solo da Fratelli di Italia ma anche da Forza Italia e Idee in Comune. Altro che Centrodestra.

Egoisticamente ,siamo contenti di questa situazione, ma Gerenzano merita un’opposizione migliore. Serve un rinnovamento vero e lo diciamo da anni. Ci fa sorridere, per non piangere, che i leghisti ci definiscano come una lista targata sinistra o Pd e ci chiediamo: “come mai fino a qualche mese fa eravamo una lista di Comunione e liberazione?”. Quando si dice “essere alla frutta”, cari gerenzanesi, pensate ai leghisti di Gerenzano.

Insieme e Libertà per Gerenzano è ciò che è sempre stata, fin dalla sua nascita nel 2012: una lista civica fatta di persone con sensibilità diverse che vogliono migliorare il paese. Non escludiamo la possibilità di un allargamento anche nelle elezioni del 2027, mentre i leghisti, continuando su questa strada, saranno sempre più isolati. Un dato di fatto: in tredici anni la lista Insieme e Libertà per Gerenzano ha sempre garantito in autonomia il numero legale a più di 100 Consigli Comunali con stabilità e coerenza.

Chiudiamo con una riflessione finale: chi è così disastroso all’opposizione chissà cosa potrebbe “combinare” al comando. Vogliamo completare questo piccolo quadretto con un altro estratto dallo stesso consiglio comunale. Cristiano Borghi dichiara: “Noi riteniamo che il consiglio comunale e l’aula consigliare dove si tiene il consiglio comunale sia sacro, ma se non ci sono queste emergenze per noi l’aula consiliare è sacra, cioè un consigliere comunale si candida e viene in aula consiliare a fare il consiglio comunale.