Cronaca

SARONNO – La Guardia di Finanza ha intensificato nelle ultime settimane i controlli sui distributori di benzina e gasolio della provincia di Varese, interessando anche Saronno ed il Tradatese. L’operazione rientra nel “Piano nazionale controlli carburanti” coordinato dal Nucleo Speciale Antitrust in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le verifiche, condotte dai militari dei Gruppi di Varese e Busto Arsizio e dalle Compagnie di Gallarate, Luino, Gaggiolo e Saronno, hanno riguardato undici impianti in diversi comuni, tra cui Varese, Morazzone, Barasso, Busto Arsizio, Castellanza, Laveno Mombello, Castelseprio e Gallarate.

Otto stazioni di servizio sono risultate irregolari: in un caso l’impianto non era registrato al portale ministeriale “Osservaprezzi”, tre non esponevano i listini in modo visibile dalla strada e altri tre non avevano comunicato correttamente i prezzi al Ministero.

Le violazioni hanno comportato sanzioni complessive per oltre 12.800 euro. La Finanza ha sottolineato che l’attività proseguirà anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire trasparenza, concorrenza leale e tutela dei consumatori.

(foto Guardia di finanza)

04102025