SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 3 ottobre, spiccano i cortei in centro e il blocco dei binari a Saronno per la manifestazione pro Palestina, insieme alla marcia della pace dei bambini della scuola Collodi. Non sono mancati un incidente con un furgone della nettezza urbana, un’indagine per attività irregolare sotto un barbiere e la chiusura dello stabilimento Bassetti a Rescaldina.

A Saronno oltre 500 attivisti hanno partecipato a un doppio corteo pro Gaza che ha causato il blocco temporaneo dei binari e della stazione.

I bambini della scuola Collodi hanno animato il quartiere Prealpi con la loro marcia della pace, un’iniziativa colorata e partecipata che ha coinvolto famiglie e insegnanti.

Un furgone della nettezza urbana si è ribaltato spargendo rifiuti maleodoranti lungo la strada, causando disagi e rallentamenti alla circolazione.

Un barbiere è stato denunciato dopo che nel piano interrato del suo negozio è stata scoperta una sala giochi non autorizzata, con slot e apparecchi elettronici.

Ha chiuso lo stabilimento Bassetti di Rescaldina, segnando la fine di un’epoca per il tessile locale, con preoccupazioni per i lavoratori e il futuro dell’area produttiva.

(foto della nostra lettrice Giulia)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09