Ieri su ilSaronno: cortei pro Gaza in centro e sui binari, incidente con rifiuti e chiusura storica della Bassetti
4 Ottobre 2025
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 3 ottobre, spiccano i cortei in centro e il blocco dei binari a Saronno per la manifestazione pro Palestina, insieme alla marcia della pace dei bambini della scuola Collodi. Non sono mancati un incidente con un furgone della nettezza urbana, un'indagine per attività irregolare sotto un barbiere e la chiusura dello stabilimento Bassetti a Rescaldina.
A Saronno oltre 500 attivisti hanno partecipato a un doppio corteo pro Gaza che ha causato il blocco temporaneo dei binari e della stazione.
Saronno, binari e stazione bloccati dai oltre 500 attivisti pro Gaza. Doppio corteo in centro
I bambini della scuola Collodi hanno animato il quartiere Prealpi con la loro marcia della pace, un’iniziativa colorata e partecipata che ha coinvolto famiglie e insegnanti.
Saronno, la marcia della pace dei bambini della scuola Collodi al quartiere Prealpi
Un furgone della nettezza urbana si è ribaltato spargendo rifiuti maleodoranti lungo la strada, causando disagi e rallentamenti alla circolazione.
Furgone nettezza urbana ribaltato, rifiuti maleodoranti ovunque
Un barbiere è stato denunciato dopo che nel piano interrato del suo negozio è stata scoperta una sala giochi non autorizzata, con slot e apparecchi elettronici.
Ha chiuso lo stabilimento Bassetti di Rescaldina, segnando la fine di un’epoca per il tessile locale, con preoccupazioni per i lavoratori e il futuro dell’area produttiva.
Rescaldina, chiude lo stabilimento Bassetti: fine di un’epoca tessile
(foto della nostra lettrice Giulia)
