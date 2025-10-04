Città

CARONNO PERTUSELLA – SARONNO La provincia è solo noia? Questa volta no. Sono i manifesti che nelle ultime ore hanno iniziato a colorare il Saronnese. Un messaggio forte per un evento che vuole essere altrettanto dirompente. Dopo il successo della prima edizione a Saronno, Generazione Zero Workfest torna venerdì 18 ottobre al Parco della Resistenza, in via Avogadro 103, grazie alla collaborazione con l’associazione culturale Città Futura. Una giornata interamente dedicata a creatività, partecipazione e riflessione sui temi del lavoro e dei diritti.

La mattina, dalle 10 alle 12.30, sarà all’insegna del relax e della fantasia: tavoli di Dungeons & Dragons, workshop di uncinetto e cucito, sessioni di disegno e una lezione di yoga alle 11 con Daniela Franceschinelli. Tutte le attività sono gratuite, ma per alcune è richiesta la prenotazione. Le informazioni e i moduli d’iscrizione sono disponibili sui canali social ufficiali del festival, Instagram e Facebook @genzeroworkfest.

Nel pomeriggio spazio al confronto con due panel. Alle 15 “La società che non tace” vedrà la partecipazione dell’europarlamentare e giornalista Sandro Ruotolo, impegnato da anni nelle inchieste antimafia, di Cristina Seveso, referente della cooperativa Bottega del Grillo di Garbagnate, e di Gabriele Ambrosio, attivista di Libera Milano. L’incontro sarà dedicato al tema dell’economia sommersa e delle buone pratiche nate dai beni confiscati alle mafie, che possono trasformarsi in nuove opportunità per lavoro e comunità.

Alle 16.30 sarà la volta di “TVB Cara Italia”, con gli attivisti Remon Karam e Sonny Olumati, che racconteranno le difficoltà e le sfide dei giovani privi di cittadinanza in Italia, soprattutto nel mondo del lavoro. Attraverso testimonianze dirette e momenti di riflessione, si parlerà di integrazione, diritti e di come costruire una società più aperta e inclusiva.

La cucina del festival sarà aperta a pranzo e a cena, mentre il bar resterà attivo per tutta la giornata. Dalle 19, la festa si concluderà con musica dal vivo e dj set, per un momento di condivisione e divertimento collettivo.

Durante tutta la giornata saranno presenti stand e attività di numerose associazioni: Agedo, Amnesty International, Anpi Saronno, Associazione Palestina Varese, Boca del Pozo, Bottega del Grillo Garbagnate, Cgil, Centro culturale islamico di Saronno, Cooperativa Intrecci, Emergency, Giovani musulmani italiani, Isola del Riuso, Libera, Associazione Luca Coscioni e People Casa Editrice.

