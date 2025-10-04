Politica

SARONNO – Anche il Partito Democratico di Saronno era presente ieri mattina in piazza Libertà per partecipare al presidio a sostegno della popolazione palestinese e della Global Sumud Flotilla. Un momento di partecipazione che ha visto la presenza di cittadini, associazioni e studenti uniti da un messaggio di pace.

Il circolo cittadino del Pd ha diffuso una breve nota per spiegare il senso della propria adesione:

“Ieri mattina in piazza a Saronno c’era anche il Pd a ribadire la necessità del riconoscimento dello Stato palestinese perché ci siano due popoli e due Stati, per fermare il massacro di civili a Gaza, per la pace ed a supporto della Global Sumud Flotilla.”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09