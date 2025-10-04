Comasco

ROVELLO PORRO – Applausi per la cerimonia dell’Associazione verde età (Ave), in collaborazione con il Comune, che ha assegnato borse di studio e riconoscimenti agli studenti più meritevoli.

Premiati:

Anna Fornari (scuola primaria) per impegno, curiosità e spirito di collaborazione.

Greta Grado (scuola secondaria di I grado) per costanza, interesse e disponibilità verso compagni e insegnanti.

Daria e Ciprian Spoiala (scuola secondaria di II grado) per un percorso scolastico esemplare, “responsabilità e positività verso ogni attività proposta”.

Un riconoscimento è andato alla famiglia Cattaneo alla memoria di Lodovico Cattaneo, esempio di dedizione alla comunità. Il presidente di Ave Rinaldo Guerini ha ricordato il valore educativo dell’iniziativa.

Il premio bontà è stato assegnato all’associazione “Eroi nel quotidiano”, per l’impegno silenzioso nel sostegno a chi è in difficoltà.

04102025