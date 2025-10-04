Città

SARONNO – Mezzo secolo di passione per la micologia e uno sguardo verso il futuro. Si è aperta sabato 4 ottobre alle 10, nella sala Nevera di Casa Morandi in viale Santuario, la 48ª Mostra Micologica Città di Saronno, organizzata dal Gruppo Ceriani dell’Associazione Micologica Bresadola.

Un appuntamento storico che quest’anno ha un significato speciale: il sodalizio festeggia infatti 50 anni di attività, raccontati in un percorso espositivo realizzato al piano inferiore con pannelli con testi e fotografie nato dalla digitalizzazione di migliaia di documenti ad opera di Alberto Molteni.

La mostra che conta oltre 160 specie di funghi, è già diventata meta di numerosi visitatori. A inaugurare l’esposizione la sindaca Ilaria Pagani e il presidente del consiglio comunale Francesco Licata.

Una raccolta particolarmente ricca, favorita anche dalle condizioni climatiche, che ha permesso di presentare un’ampia varietà di esemplari.

Grande interesse ha suscitato la nuova sezione dedicata ai funghi liofilizzati, una vera innovazione per la mostra esposte in eleganti teche.

“È uno sguardo al futuro – spiega il presidente Marco Misani – che ci consentirà di superare il problema della deperibilità e di organizzare iniziative anche nel corso dell’anno”.

Un progetto nato grazie alla collaborazione con il gruppo micologico di Como e di Cantù che sarà protagonista di un evento che si terrà a metà settembre al Museo di Storia Naturale di Milano dedicato al tema “Funghi, uno sguardo fra scienza e storia”.

Confermata anche quest’anno l’area dedicata ai più piccoli, con uno spazio interattivo tra piante e funghi pensato per avvicinare i bambini al mondo della natura. E, come dolce novità, i piccoli visitatori riceveranno un omaggio a forma di fungo, per rendere l’esperienza ancora più speciale.

Dall’associazione un ringraziamento all’Amministrazione anche per la possibilità di tornare ad esporre alla Sala Nevera arricchita quest’anno anche di altre declinazioni del mondo dei funghi dagli acquerelli ai merletti di Cantù.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09