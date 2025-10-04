Saronno, domenica 5 ottobre strade chiuse per il Gran Premio: stop a sosta e circolazione dalle 12 alle 19
4 Ottobre 2025
SARONNO – Strade chiuse e ragazzi in maglia colorata: domenica 5 ottobre torna il Gran Premio Città di Saronno, la storica gara ciclistica giovanile organizzata dal Pedale Saronnese, giunta alla 54ª edizione. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Saronno, animerà il centro città dalle 12 alle 19, con partenza alle 14,30 da via Manzoni e ritrovo dalle 13 a villa Gianetti.
Per garantire la sicurezza della manifestazione, dalle 12 alle 19 sarà vietata la sosta (con rimozione forzata) e la circolazione veicolare in diverse vie del centro:
- Via Roma (tratto compreso tra la rotatoria con Via Piave e Piazza Libertà)
- Via Manzoni (tratto compreso tra Via Roma/rotatoria Piazzale Borella)
- Via Baracca (tratto compreso tra Via Manzoni e Via Visconti)
- Via Visconti (tratto compreso tra Via Baracca e Via Marconi)
- Via Parini (tratto compreso tra Via Manzoni e Via Carugati)
- Via Guaragna
- Via Carugati (tratto compreso tra Via Parini e Via Roma)
Sarà consentito il transito solo ai mezzi di soccorso, alle forze dell’ordine e ai veicoli dell’organizzazione.
