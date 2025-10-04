Cronaca

SARONNO – Episodio di cronaca l’altra notte in via Volonterio a Saronno, dove un furgone parcheggiato è stato preso di mira da un gruppo di giovani. Secondo la segnalazione di un cittadino apparsa sui social, quattro ragazzi sarebbero arrivati e ripartiti a bordo di un’auto nera. Nel breve tempo della sosta hanno aperto il veicolo, riuscendo a portare via alcuni oggetti che si trovavano all’interno dell’abitacolo.

Al momento non si conosce l’entità del bottino, ma la vicenda ha destato preoccupazione tra i residenti, che hanno rilanciato l’appello a mantenere alta l’attenzione e a segnalare episodi sospetti alle forze dell’ordine.

(foto archivio: polizia locale in servizio notturno)

