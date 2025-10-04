Città

SARONNO – Notte movimentata al teatro Pasta, dove i ladri sono riusciti a entrare nel bar del complesso di via Primo Maggio. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, hanno rubato il fondo cassa e poi sono fuggiti senza essere notati.

La scoperta è avvenuta venerdì mattina, quando i gestori hanno trovato l’ingresso danneggiato e hanno capito che qualcuno aveva agito durante le ore notturne tra giovedì e venerdì.

Il bottino è modesto, ma i danni causati all’infisso e alla serratura sono stati rilevanti e richiederanno interventi di riparazione. Il bar, che continua regolarmente la propria attività, ha già avviato i lavori per sistemare la porta.

Non è la prima volta che il locale subisce intrusioni: episodi simili erano già stati segnalati in passato.

(foto archivio)

