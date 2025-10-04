Città

SARONNO – “Giovedì 2 ottobre insieme alle altre forze di maggioranza dell’Amministrazione Pagani, abbiamo protocollato una mozione che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale. La mozione vuole dar seguito a tutte le iniziative promosse dall’associazionismo della società civile nelle ultime settimane e, non ultimo nella giornata odierna, e chiede che anche il Comune di Saronno – come tanti altri comuni italiani – riconosca lo Stato di Palestina”.

Sono le parole della lista civica Tu@Saronno che spiega come dalle piazze il sostegno alla popolazione palestinese approderà presto in consiglio comunale. Un tema lanciato ieri da M5s.

“Si tratta di una scelta dal forte valore simbolico, volutamente mantenuta sul piano giuridico per evitare distinguo pregiudiziali e favorire una convergenza trasversale di tutte le forze politiche cittadine su una posizione comune. È evidente a tutti che il riconoscimento di uno Stato estero da parte di un Comune – per quanto grande – non ha alcun valore ufficiale sul piano delle relazioni internazionali, prerogativa esclusiva dello Stato centrale. Tuttavia, più numerosi saranno i Comuni che adotteranno questa posizione, più difficile sarà per il Governo italiano ignorare la questione e continuare a tergiversare, a differenza di quanto stanno facendo in questi giorni molti altri Stati esteri”.

Tu@Saronno spiega anche la scelta: “Potrebbe sorprendere alcuni cittadini saronnesi il fatto che un Comune si occupi di questioni che sembrano andare oltre la stretta competenza locale e che, apparentemente, non incidono direttamente sulla vita quotidiana della popolazione. Eppure, è proprio qui il punto: queste scelte incidono eccome. Incidono sul senso civico, sulla consapevolezza collettiva, sulla formazione dei valori condivisi da adulti e giovani. Lo ricorda anche il preambolo dello Statuto Comunale al punto XIV: “La comunità dei Saronnesi rifugge dalla violenza e dalla prepotenza e diffonde tra i suoi cittadini l’amore per la Libertà e per la Pace, persegue il rispetto del Diritto e della Sicurezza”.

Quindi un atto simbolico ma in cui la civica crede molto: “È proprio nel solco di questi principi che si inserisce il riconoscimento dello Stato di Palestina: un atto simbolico ma significativo, che intende affermare il diritto dei popoli alla sicurezza, alla dignità e alla pace. Un gesto che guarda alla fine di un conflitto sanguinoso e alla costruzione di una pace duratura, nel pieno rispetto del diritto internazionale. Il riconoscimento dell’altro, dei suoi diritti, dei suoi doveri, il rispetto reciproco, anche nelle differenze che possono sembrare inconciliabili, è alla base di una società civile che voglia prosperare per il bene comune. Una società senza prevaricazioni, senza privilegi, dove non contano lo status sociale o le appartenenze, ma la dignità di ogni persona. Questo tipo di società è quella che come Tu@Saronno, insieme all’attuale amministrazione, ci auguriamo possibile e vogliamo promuovere. E per farlo, è fondamentale la consapevolezza di tutti i cittadini, anche quando si tratta di guardare oltre i confini del proprio territorio”

