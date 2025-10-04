Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Negli ultimi giorni controlli intensificati per la polizia locale di Garbagnate Milanese, impegnata in un’attività di monitoraggio su strada con diverse pattuglie. Le verifiche, condotte anche in collaborazione con i colleghi della confinante Caronno Pertusella, hanno riguardato la sicurezza stradale, la regolarità dei mezzi e il rispetto delle norme di circolazione.

Durante i controlli è emerso un caso particolarmente significativo: un monopattino elettrico, risultato potenziato ben oltre i limiti consentiti, è stato posto sotto sequestro. Il mezzo, secondo le verifiche degli agenti, era in grado di raggiungere i 90 chilometri orari, velocità del tutto incompatibile con la normativa vigente e con le condizioni di sicurezza per la circolazione urbana.

La polizia locale ricorda che la modifica dei monopattini, oltre a essere vietata, comporta rischi elevati per chi li utilizza e per gli altri utenti della strada. L’attività di controllo proseguirà anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sul territorio.

