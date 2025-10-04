iltra2

VENEGONO SUPERIORE– “I recenti fatti di cronaca, peraltro non tutti raccontati dalla stampa locale, confermano la crescente preoccupazione sulla sicurezza nel territorio di Venegono Superiore e provocano ulteriore allarme tra i cittadini. Permane in tutta la sua gravità il problema dello spaccio nei boschi, soprattutto in località Pianbosco, come quello dei malviventi ‘di passaggio’ che transitano da noi utilizzando i treni. A fronte di questa situazione sempre più critica, sono costretto a registrare l’inerzia dell’amministrazione di cui faccio parte: carente dal punto di vista pratico si rivela il rapporto con le Forze dell’ordine e la Prefettura, con cui sarebbe necessaria un’interlocuzione ben più fitta e puntale”. Lo dichiara Roberto Castiglioni, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Venegono Superiore, esponente e coordinatore di zona di Lombardia Ideale.

“La mia presa di posizione – aggiunge Castiglioni – vuole essere uno stimolo deciso affinché la giunta Lorenzin ascolti le preoccupazioni dei cittadini e si muova concretamente per restituire sicurezza e tranquillità al nostro territorio. In questo senso sottolineo che i sindaci di Comuni vicini come Vedano Olona e Castiglione Olona condividono tale priorità, manifestando l’auspicio di rivolgersi al Prefetto di Varese per analizzare con precisione le criticità e le possibili azioni di contrasto ai fenomeni di delinquenza e illegalità attualmente presenti nell’area”.

