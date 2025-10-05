Calcio 1′ e 2′ cat: domenica da Caporetto. Sconfitte per Gerenzanese, Amor, Pro Juve, Cogliate e Tradate
5 Ottobre 2025
GERENZANO – Intensa domenica anche per quanto riguarda le squadre nelle categorie minori del calcio locale, alla quarta giornata.
In Prima categoria nel girone A sconfitta esterna per il Tradate Abbiate, 3-2 contro l’Itala: ai tradatesi non è bastata la doppietta di Rossoni. Nel girone B sconfitta interna 2-3 per la Gerenzanese di mister Davide Porro (foto) contro il Besana Fortitudo: per la formazione di Gerenzano doppietta di Pellizzi.
In Seconda categoria girone R nell’anticipo la vittoria casalinga 3-0 del Dal Pozzo contro l’Oratorio Passirana; oggi pomeriggio il passo falso interno della Pro Juventute di Uboldo contro la Pro Novate, 0-2. Mentre l’Amor sportiva ha peso 2-0 sul campo della Virtus Cantalupo.
Nel girone S Cgds Misinto-Palazzolo Milanese 2-3: avanti i locali già al 5′ con Scattolin, a pareggiare la rete di Trapanese a 2′. Quindi ospiti di nuovo in vantaggio al 16′ con Curiale e pari locali di Cattaneo al 39′. Decide l’esito del match Folla al 36′ del secondo tempo. Nelle stesso girone, Varedo-Cogliatese 1-0.
(foto Tradate Abbiate)
