Calcio

SARONNO – Dopo la vittoria del Dal Pozzo per 3-0 nell’anticipo di ieri con l’Oratorio Passirana, le partite del girone R della seconda categoria di Legnano si sono concluse nel pomeriggio di oggi 5 ottobre con la Pro Juventute di Uboldo reduce da una sconfitta in casa per 0-2 con la Pro Novate e una sconfitta anch’essa per 0-2 dei saronnesi dell’Amor Sportiva in casa della Virtus Cantalupo. Per quanto riguarda il girone di Varese della seconda categoria, il Cistellum conquista un punto pareggiando in trasferta con il San Marco. Completa la giornata no per le squadre saronnesi anche la Gerenzanese che, nel girone B della prima categoria, è messa ko nel pomeriggio di oggi dalla Besana Fortitudo per 2-3.

Dopo i risultati di questa quarta giornata di campionato il Cistellum resta al secondo posto del girone Z della seconda categoria di Varese a quota 8 punti e a quattro di distanza dalla momentanea capolista Sommese. Nel girone R della seconda categoria di Legnano l’Amor Sportiva e la Pro Juventute si trovano, invece, nella parta bassa della classifica rispettivamente al tredicesimo e quattordicesimo posto mentre il Dal Pozzo sale al sesto posto del girone con sei punti. In prima categoria la Gerenzanese scende, vista la sconfitta odierna, nel centro della classifica all’ottavo posto, anch’essa con sei punti.

(foto scattata da Veronica Casagrande durante Virtus Cantalupo e Amor Sportiva)