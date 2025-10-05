Sport

SENAGO – Dopo la prima vittoria in campionato centrata la settimana scorsa, la Cogliatese per la quarta giornata del campionato di seconda categoria va in trasferta sul campo del Varedo.

I biancoazzurri partono più aggressivi e riescono a tenere i gialloblu nella propria trequarti. Occasioni, peró, poche, manca sempre la precisione giusta nell’ultimo passaggio o nei cross dalle fasce. Il Varedo si difende ordinatamente e la prima volta che sale, castiga. Al minuto 17 c’è un corner dalla destra, palla tagliata messa dentro, uno sfortunato rimpallo di testa carambola alle spalle di Sanfilippo, 1-0. La Cogliatese sfiora il pari al 24’, Donghi pennella un bel traversone, Murari anticipa tutti girandola perfettamente col piattone destro ma la sfera sfiora il palo e va sul fondo. Al 38’ altra grossa occasione, ancora su cross, Rose disegna una gran traiettoria oltre il secondo palo, Cimnaghi impatta di testa tutto solo sbagliando peró la mira non di molto.

Nella ripresa, la Cogliatese non riesce più a rendersi pericolosa offensivamente e anzi rischia più di qualcosa in ripartenza o da disimpegni troppo leggeri. C’è giusto un’occasione scaturita da un gran cambio gioco di Cimnaghi per Donghi che peró sul più bello si vede fermare il tiro da un difensore avversario. Poco altro da segnalare, il Varedo gestisce con tranquillità e porta a casa i tre punti, punteggio finale 1-0.

Prestazione sottotono e appannata della Cogliatese che, dopo un avvio convincente, non è riuscita a darsi una scossa dopo essere andata in svantaggio. Settimana prossima si torna a giocare in casa contro l’Albiatese.

Varedo – Cogliatese : 1-0

VAREDO : Gioso, Martin, Amoroso, Maccherone, Andolina, Cacciatore, Spagnolo, Marcarini, Nigretti, Gregorutti, Dell’Orto. A disposizione : Peverelli, Bozzi, Gaudenzio, Pirola, Pellegrino, Mazza, Rigamonti, Aboulhouda. All. Franzoni

COGLIATESE : Sanfilippo, Rose, Del Bianco, Murari, Pivato, Belotti, Borghi, Quaggelle, Tagliabue, Donghi, Cimnaghi. A disposizione : Alves, Alberio, Avella, Cappelletti, Castelnovo, Corona, Pascale, Pedrotti, Ventrella. All. Biemmi

Marcatori : 17pt autorete (C)