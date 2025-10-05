Calcio

CORNAREDO- Nel Girone A di Terza Categoria Legnano, grande spettacolo al campo della Virtus Cornaredo, che supera Equipe Garibaldi 5-3 in una gara ricca di emozioni e colpi di scena. I padroni di casa si dimostrano concreti e cinici sotto porta, trovando cinque reti con De Troìa, Modaffari (doppietta), Uccelli e Longo, mentre per gli ospiti a segno Scatigna, Castaldo su rigore e Balestrini.

Una partita giocata su ritmi alti, con continui ribaltamenti di fronte che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino al triplice fischio. La Virtus Cornaredo ha mostrato compattezza e determinazione, mentre l’Equipe Garibaldi ha reagito con generosità, pagando però qualche errore difensivo di troppo.

Con questo successo, la Virtus Cornaredo mette in cassaforte tre punti importanti per la classifica, mentre l’Equipe Garibaldi dovrà voltare pagina e prepararsi al meglio per la prossima giornata.

