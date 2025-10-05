Calcio Eccellenza, un bellissimo Fbc Saronno trova la prima vittoria: battuto l’Ardor Lazzate
5 Ottobre 2025
LAZZATE – Al centro sportivo Gianni Brera di Lazzate il Fbc Saronno, durante la quarta giornata di campionato del girone a di Eccellenza Lombardia disputata nel pomeriggio di oggi 5 ottobre, trova i primi tre punti stagionali mettendo in mostra un bel calcio e una bellissima prestazione contro un Ardor Lazzate che non è sembrato mai padrone del campo.
I saronnesi si rendono sin dai primi minuti pericolosi con Vaglio che tenta una diagonale rasoterra che, però, finisce a lato di poco. Dopo i primi 20 minuti dal fischio d’inizio, l’Ardor si porta nella metà campo avversaria prima con Spitaleri che conclude non inquadrando la porta e poi con Grillo che, dopo una bellissima percussione offensiva, davanti al portiere tira alle stelle. La prima metà di gara si chiude poco dopo un’occasionissima sprecata da Cocuzza che tira fuori dallo specchio a poco più di un metro dalla porta sugli sviluppi di un calcio di punizione.
In avvio di ripresa è pericoloso il Lazzate con De Angelis ma, anche questa volta, la conclusione finisce fuori. Il risultato, però, si sblocca al minuto 18 del secondo tempo con l’ex gialloblu Benedetti che, dopo essersi involato verso la porta avversaria sfruttando un errore difensivo di Priola, insacca in rete il pallone dello 0-1 tra la gioia dei saronnesi sugli spalti. Dopo nemmeno tre minuti dal vantaggio, il Fbc Saronno ha l’occasione del raddoppio ma il palo nega a Lazzaro da calcio di punizione di firmare lo 0-2 che sfiora successivamente anche il subentrato Serra, questa volta grazie ad una bella parata dell’estremo difensore di casa. Nei minuti di recupero, l’Ardor prova a pareggiare il risultato con Lokumu ma la conclusione finisce alta.
Il Fbc Saronno, dunque, trova la prima vittoria in campionato esprimendo un bel calcio in una partita sulla carta sicuramente non semplice conquistando, così, tre punti importanti con cui sale al nono posto del girone. Discorso opposto per l’Ardor Lazzate che rimedia la seconda sconfitta e scende al sesto posto del girone a quota sei punti.
Ardor Lazzate-Fbc Saronno 0-1 (0-0)
ARDOR LAZZATE (3-5-2) Ferrara; Guanziroli, Marioli, Priola; Grillo (36’ s.t. Galimberti), Di Giuliomaria (17’ s.t. Rovedatti), Mira, Panatti, Cazzaniga (36’ s.t. Lokumu); Spitaleri (6’ s.t. Rapone), De Angelis. A disposizione Petriccione, Vianello, Gualtieri, Buzzetti, Zermo. All. Fedele.
FBC SARONNO (4-1-2-3) Todesco; Alletto, Lofoco, Viganò, Ruschena; De Vincenzi; Lazzaro, Cabezas (12’ s.t. Serra); Vaglio, Benedetti, Cocuzza (38’ s.t. Alvitrez). A disposizione Norrito, Mzoughi, Hasanaj, Corona, Vincenzi, Favilla, Mondoni. All. Tibaldo.
