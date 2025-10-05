Calcio

LAZZATE – Dopo la sconfitta con l’Arconatese e il pareggio con la Rhodense, il Fbc Saronno torna in campo con tanta voglia di vincere e conquistare punti in una partita sicuramente non semplice in casa dell’Ardor Lazzate. Il calcio d’inizio è previsto alle 15.30 di oggi 5 ottobre al centro sportivo Gianni Brera di Lazzate. Al momento i saronnesi sono al penultimo posto della classifica con soli due punti conquistati su tre partite, momentaneo quinto posto, invece, per l’Ardor Lazzate che

fino ad oggi ha conquistato sei punti.

Gli anticipi

Solbiatese-Altabrianza 0-0, Rhodense-Vergiatese 1-3, Magenta-Arcellasco 2-1, Legnano-Caronnese 1-2.

Le gare domenicali

Domenica tutte le partite alle 15.30. Ardor Lazzate-Fbc Saronno con arbitro Lorenzo Jaber Ginolfi di Lodi (assistenti Sebastiano Marchetto di Gallarate e Mattia Lanzavecchia di Varese), Besnatese-Arconatese con arbitro Danilo Ragno di Molfetta (Giovanni Scardino di Milano e Federico Vago di Busto Arsizio), Lentatese-Sestese con arbitro Giorgio Corna di Bergamo (Lorenzo Desiderato di Legnano e Giuseppe Samuele Amato di Busto Arsizio), Mariano-Vis Nova Giussano con arbitro Jacopo Steffenoni Grandi di Bergamo (Lorenzo Ferri di Milano e Hoang Leonardo Timoni di Busto Arsizio) e Vigevano-Sedriano con arbitro Davide Fontana di Monza (Michele Galli di Lecco e Matteo Scorti di Saronno).

Classifica

Arconatese e Vergiatese 9 punti, Solbiatese 8, Caronnese 7, Ardor Lazzate e Magenta 6, Vis Nova Giussano e Legnano 5, Arcellasco, Rhoense, Altabrianza e Besnatese 4, Mariano, Vigevano, Lentatese e Sedriano 3, Fbc Saronno 2, Sestese 1.

(foto da archivio)