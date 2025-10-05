Calcio Promozione, Aurora Cantalupo e S.C. United da tre punti, solo pari per l’Universal Solaro
5 Ottobre 2025
CESATE- Nel Girone C di Promozione arriva un punto per l’Universal Solaro, che pareggia 1-1 in casa contro l’Accademia Vittuone: gli ospiti passano con Villani, ma Tartaglione ristabilisce la parità nella ripresa, regalando comunque un risultato positivo ai giallorossi.
Giornata difficile invece per il Ceriano Laghetto, superato in casa 4-1 dal Morazzone. Dopo il momentaneo pari su rigore di Schiavo, gli ospiti prendono il largo con la tripletta di Zani e il gol nel finale di Carnelli.
Sorride invece lo S.C. United, che conquista tre punti preziosi battendo 2-1 il Gavirate. Decisive le reti di Loew e Pedrocchi nel primo tempo, a cui non basta il gol di Torelli per gli ospiti nella ripresa.
Continua infine la marcia dell’Aurora Cantalupo, che espugna il campo del Vighignolo per 2-0 grazie ai gol di Bianchi e Urso nei minuti finali. Una vittoria che conferma l’ottimo stato di forma della squadra di mister Tortorici, tra le più in forma del girone.
Promozione – Girone C – Risultati e marcatori
Accademia Inveruno-Verbano 3-1 Reti: 3′ pt Paoluzzi (I), 12′ pt Balconi (V), 45′ pt Sciocco (I), 43′ st Mocchetti (I)
Canegrate-Accademia BMV 0-3 Reti: Diallo, Fantaziu, Loche
Ceriano Laghetto-Morazzone 1-4 Reti: 2′ pt Zani (M), 13′ pt Rig. Schiavo (C), 4′, 15′ st Zani (M), 46′ st Carnelli (M)
Ispra-Castanese 0-0
Luino-Gallarate 1-1 Reti: 5′ st Piazza (L), 30′ st Tripoli (G)
S.C. United-Gavirate 2-1 Reti: 15′ pt Loew (U), 45′ pt Pedrocchi (U), 25′ st Torelli (G)
Universal Solaro-Acc. Vittuone 1-1 Reti: 15′ pt Villani (V), 10′ st Tartaglione (U)
Vighignolo-Aurora Cantalupo 0-2 Reti: 38′ st Bianchi, 47′ st Urso