Calcio

CERIANO LAGHETTO – Sconfitta pesante per il Ceriano Laghetto, battuto 4-1 in casa dal Morazzone nella quarta giornata del campionato di Promozione – Girone C. Gli ospiti si impongono con una prestazione convincente e grazie a un grande protagonista: Zani, autore di una tripletta.

La partita si apre subito con il vantaggio del Morazzone dopo appena un minuto di gioco, firmato proprio da Zani. Il Ceriano reagisce e pareggia all’11’ su rigore con Schiavo, ma nella ripresa la squadra di casa crolla sotto i colpi di un Morazzone ispirato: Zani segna ancora al 2’ e al 16’ del secondo tempo, poi nel recupero Deodato chiude definitivamente i conti sul 4-1. Per il Ceriano Laghetto, che resta fermo a quota 7 punti, una battuta d’arresto netta dopo un buon avvio di stagione.

In vetta alla classifica si forma ora un trio milanese: Aurora Cantalupo, Vighignolo e Accademia Inveruno sono appaiate a 9 punti. L’Aurora Cantalupo ha agganciato la vetta vincendo 2-0 lo scontro diretto con il Vighignolo grazie alle reti di Bianchi e Urso nel finale, mentre l’Accademia Inveruno ha battuto 3-1 il Verbano. Da segnalare anche la prima storica vittoria in Promozione dello Sc United, che supera 2-1 il Gavirate, e il pareggio 1-1 tra Universal Solaro e Accademia Vittuone.

Risultati – 4ª giornata Promozione Girone C

Accademia Inveruno–Verbano 3-1, Canegrate–Accademia BMV 0-3, Ceriano Laghetto–Morazzone 1-4, Ispra–Castanese 0-0, Luino–Gallarate 1-1, SC United–Gavirate 2-1, Universal Solaro–Accademia Vittuone 1-1, Vighignolo–Aurora Cantalupo 0-2.

Classifica: Aurora Cantalupo 9, Accademia Inveruno 9, Vighignolo 9, Accademia BMV 7, Morazzone 7, Gallarate 7, Ceriano Laghetto 7, Castanese 6, Universal Solaro 6, Luino 5, SC United 4, Gavirate 4, Canegrate 3, Accademia Vittuone 2, Ispra 2, Verbano 0.

Il girone C col Rovellasca

Nel girone B passo falso interno del Rovellasc 1910, sconfitta interna col Rovagnate: 0-1 con rete di Palvarini al 2′ della ripresa.

(foto Sc United)

05102025