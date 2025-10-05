Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Amaro pareggio per la Varesina, che al termine di una gara combattuta vede sfumare in extremis la vittoria contro il Brusaporto, fermandosi sul 2-2 nella quinta giornata del campionato di Serie D – Girone B.

La formazione di Venegono Superiore, trascinata da un’ottima prestazione collettiva, era riuscita a portarsi due volte in vantaggio, prima con Rosa al 34’ del primo tempo e poi con Guri all’84’. Sembrava ormai fatta per i rossoblù, ma al 47’ della ripresa Quarena ha trovato la zampata che ha gelato il pubblico e fissato il risultato sul definitivo 2-2. Un pareggio che lascia un po’ di rammarico per la squadra di Spilli, vicinissima ai tre punti, ma che dimostra ancora una volta il buon livello di gioco espresso in questo inizio di stagione.

Nel resto della giornata, da segnalare la prima sconfitta stagionale del Milan Futuro, battuto 1-0 in trasferta dalla Virtus CiseranoBergamo, mentre la Folgore Caratese allunga in testa grazie al successo a Pavia. Vittoria anche per la Castellanzese, 3-2 sulla Real Calepina.

Risultati – 5ª giornata Serie D Girone B

Chievo Verona–Caldiero Terme 1-0, Casatese Merate–Breno 2-1, Castellanzese–Real Calepina 3-2, Leon–Oltrepò 1-2, Pavia–Folgore Caratese 0-1, Scanzorosciate–Villa Valle 2-2, Varesina–Brusaporto 2-2, Virtus CiseranoBergamo–Milan Futuro 1-0, Vogherese–Nuova Sondrio 1-0.

Classifica: Folgore Caratese 16, Chievo Verona 13, Milan Futuro 11, Real Calepina 10, Brusaporto 10, Castellanzese 9, Virtus CiseranoBergamo 9, Casatese Merate 9, Oltrepò (-1) 9, Villa Valle 8, Breno 7, Caldiero Terme 7, Leon 5, Varesina 5, Vogherese 5, Scanzorosciate 4, Pavia 3, Nuova Sondrio 0.

