CASTIGLIONE OLONA – Si è svolta giovedì 3 ottobre, alla scuola secondaria Cardinal Branda Castiglioni, la “Giornata del Dono”, un’iniziativa dedicata agli studenti delle classi prime e pensata per promuovere i valori della solidarietà e del gesto gratuito verso gli altri.

L’attività, promossa dal Comune in collaborazione con le associazioni Croce rossa italiana sezione di Varese, Avis Castiglione Olona e Ail Varese, ha offerto ai ragazzi momenti di riflessione, testimonianze e racconti diretti, permettendo loro di comprendere concretamente quanto il dono possa avere un impatto positivo nella vita delle persone e della comunità.

Durante l’incontro, i volontari delle tre associazioni hanno condiviso esperienze legate alla donazione di sangue, al sostegno ai malati e al servizio verso chi è in difficoltà, fornendo anche materiali informativi per approfondire i temi trattati. L’amministrazione comunale ha espresso un sentito ringraziamento a Cri, Avis e Ail per la disponibilità e l’impegno, sottolineando come momenti come questo contribuiscano alla crescita civica e umana dei più giovani.

