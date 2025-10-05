iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Torna oggi, domenica 5 ottobre, uno degli appuntamenti più attesi e tradizionali della città: la Fiera del Cardinale, che animerà per l’intera giornata il centro storico di Castiglione Olona, dalle 9 alle 18.

L’iniziativa, promossa dal Comune, è nata nel 1978 e nel corso degli anni è diventata un appuntamento fisso per collezionisti, curiosi e visitatori provenienti da tutto il territorio varesino e oltre. Il cuore dell’antico borgo si trasforma per un giorno in un vivace mercatino di oggettistica, antiquariato e artigianato, dove sarà possibile trovare creazioni uniche, pezzi vintage e oggetti di valore storico.

Non mancherà anche un angolo dedicato al gusto, con stand gastronomici che proporranno specialità del territorio, perfette per una pausa tra le bancarelle.

La Fiera del Cardinale rappresenta un’occasione per vivere le vie e le piazze del borgo quattrocentesco in un’atmosfera d’altri tempi, tra arte, storia e sapori locali. Un appuntamento che, come ogni anno, richiama numerosi visitatori e che contribuisce a valorizzare il patrimonio culturale di Castiglione Olona.

Per informazioni è possibile contattare il Comune al numero 0331858301 o scrivere a [email protected].

