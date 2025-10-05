Groane

CESATE – Diventare soccorritori volontari e mettersi a disposizione della comunità: è l’opportunità che Croce Viola Cesate presenterà in una serata informativa aperta a tutti. L’appuntamento è fissato per venerdì 17 ottobre alle 21 nell’aula magna dell’oratorio San Francesco a Cesate.

Durante l’incontro verranno illustrate le modalità per intraprendere il percorso formativo e le attività quotidiane svolte dai volontari dell’associazione. Sarà anche l’occasione per rispondere a dubbi e curiosità di chi desidera conoscere meglio il servizio e valutare un possibile impegno in prima persona.

La partecipazione è libera, senza obbligo di iscrizione immediata. Per chi fosse interessato, è comunque possibile registrarsi compilando il modulo disponibile sul sito o contattando Croce Viola Cesate tramite e-mail all’indirizzo [email protected] o al numero 0299067120.

(foto archivio)

