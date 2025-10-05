Città

SARONNO – Oggi, domenica 5 ottobre, ultimo giorno della mostra micologica alla Sala Nevera. Un’edizione speciale per il Gruppo Micologico “G. Ceriani” di Saronno, che festeggia i 50 anni di attività con una pubblicazione dal sapore autentico: un fascicolo di ricette, realizzato con il patrocinio del Comune di Saronno, che unisce memoria, tradizione e amicizia. L’opuscolo, curato dai soci dell’Associazione Micologica Bresadola – Gruppo Ceriani e inserito nella brochure della micologica, raccoglie piatti preparati e tramandati nel tempo dagli appassionati saronnesi, in particolare dal compianto Enzo Antonazzo, figura storica del gruppo, ricordato con affetto e riconoscenza.

QUI LA CRONACA E TUTTE LE NOTIZIE DELL’EVENTO

La raccolta, dal titolo “Le ricette di Enzo e…”, è un vero e proprio omaggio alla cucina dei funghi e alla convivialità. Le pagine propongono specialità come il risotto con le trombette dei morti, la zuppa di funghi alla nostra maniera, gli orecchioni grigliati, le russule alla svizzera e l’insalata di coprini, insieme a tanti altri piatti che uniscono semplicità e conoscenza gastronomica.

Ogni ricetta è introdotta con brevi note, curiosità e consigli, proprio come faceva Enzo, che per anni ha animato le mostre micologiche saronnesi con la sua simpatia e la sua passione per la buona tavola. Accanto alle ricette, non mancano pagine di ricordo dedicate anche ad altri soci storici, come Anselmo, ricordato per la sua dedizione e il suo spirito generoso.

“Con la sua passione e il suo spirito, Enzo ha saputo lasciare un segno profondo che vogliamo ricordare e condividere con tutti voi”, scrivono i membri del gruppo nelle prime pagine del fascicolo.

guarda tutte le foto 40



Saronno, dalla rarità al gigante: la mostra micologica incanta con i funghi del Nord Italia (fotogallery)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09