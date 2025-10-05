Primo piano

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 4 ottobre, l’attenzione si è concentrata sulle modifiche alla viabilità per il Gran Premio ciclistico, su un furto con danni al bar del Teatro Pasta e sull’arrivo della chirurgia robotica all’ospedale. In evidenza anche il dibattito politico sul riconoscimento dello Stato di Palestina, l’ironia dei manifesti satirici affissi nel Saronnese e le novità presentate alla Micologica.

In vista del Gran Premio ciclistico, domenica 5 ottobre diverse vie di Saronno saranno chiuse dalle 12 alle 19, con divieti di sosta e circolazione per permettere lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva.

Ladri in azione al bar del Teatro Pasta: nella notte è stato forzato l’ingresso per rubare il fondo cassa, causando danni all’interno del locale.

Importante innovazione all’ospedale di Saronno dove è arrivata la chirurgia robotica mininvasiva in ambito urologico, grazie a una sinergia tra medici e tecnici.

La maggioranza in consiglio comunale ha presentato una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Tu@Saronno ha spiegato le motivazioni alla base dell’iniziativa.

Nel Saronnese sono apparsi manifesti satirici con lo slogan “La provincia è solo noia”, accompagnati da spiegazioni che ironizzano sulla vita fuori città.

Alla Mostra Micologica di Saronno si guarda al futuro con l’introduzione dei primi funghi liofilizzati, una novità che celebra mezzo secolo di attività.

