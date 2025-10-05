Ieri su ilSaronno: strade chiuse per il Gran Premio, furto al bar del Teatro Pasta e chirurgia robotica all’ospedale
5 Ottobre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 4 ottobre, l’attenzione si è concentrata sulle modifiche alla viabilità per il Gran Premio ciclistico, su un furto con danni al bar del Teatro Pasta e sull’arrivo della chirurgia robotica all’ospedale. In evidenza anche il dibattito politico sul riconoscimento dello Stato di Palestina, l’ironia dei manifesti satirici affissi nel Saronnese e le novità presentate alla Micologica.
In vista del Gran Premio ciclistico, domenica 5 ottobre diverse vie di Saronno saranno chiuse dalle 12 alle 19, con divieti di sosta e circolazione per permettere lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva.
Saronno, domenica 5 ottobre strade chiuse per il Gran Premio: stop a sosta e circolazione dalle 12 alle 19
Ladri in azione al bar del Teatro Pasta: nella notte è stato forzato l’ingresso per rubare il fondo cassa, causando danni all’interno del locale.
Saronno, ladri al bar del teatro Pasta: danni per rubare il fondo cassa
Importante innovazione all’ospedale di Saronno dove è arrivata la chirurgia robotica mininvasiva in ambito urologico, grazie a una sinergia tra medici e tecnici.
Urologia, la chirurgia robotica mininvasiva arriva all’ospedale di Saronno
La maggioranza in consiglio comunale ha presentato una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Tu@Saronno ha spiegato le motivazioni alla base dell’iniziativa.
Saronno, mozione riconoscimento lo stato di Palestina. Tu@ spiega: “Ecco perchè la maggioranza l’ha presentata”
Nel Saronnese sono apparsi manifesti satirici con lo slogan “La provincia è solo noia”, accompagnati da spiegazioni che ironizzano sulla vita fuori città.
La provincia è solo noia*: ecco “lo spiegone” dei manifesti presenti in tutto il Saronnese
Alla Mostra Micologica di Saronno si guarda al futuro con l’introduzione dei primi funghi liofilizzati, una novità che celebra mezzo secolo di attività.
Saronno, alla micologica anche i primi funghi liofilizzati: un passo nel futuro dopo mezzo secolo di storia
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09