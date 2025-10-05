Sport

SARONNO – Proseguono i campionati calcistici locali. Nella sesta giornata di serie D ieri l’anticipo Chievo-Caldiero Terme 1-0; oggi alle 15 Varesina-Brusaporto.

Per l’Eccellenza dopo gli anticipi di ieri, domenica tutte le partite alle 15.30. Ardor Lazzate-Fbc Saronno con arbitro Lorenzo Jaber Ginolfi di Lodi (assistenti Sebastiano Marchetto di Gallarate e Mattia Lanzavecchia di Varese), Besnatese-Arconatese con arbitro Danilo Ragno di Molfetta (Giovanni Scardino di Milano e Federico Vago di Busto Arsizio), Lentatese-Sestese con arbitro Giorgio Corna di Bergamo (Lorenzo Desiderato di Legnano e Giuseppe Samuele Amato di Busto Arsizio), Mariano-Vis Nova Giussano con arbitro Jacopo Steffenoni Grandi di Bergamo (Lorenzo Ferri di Milano e Hoang Leonardo Timoni di Busto Arsizio) e Vigevano-Sedriano con arbitro Davide Fontana di Monza (Michele Galli di Lecco e Matteo Scorti di Saronno).

Nella quarta giornata di Promozione, oggi con inizio alle 15.30, nel girone B Rovellasca 1910-Rovagnate con arbitro Roberto Fregola di Gallarate (assistenti Francesco Pio Foltran di Seregno e Sofia Albanese di Seregno), nel girone C Ceriano Laghetto-Morazzone con arbitro Federico Giuseppe Cairo di Milano (Doriana Isidora Lo Calio di Seregno e Menah Sheelan di Cinisello Balsamo), Sc United-Gavirate con arbitro Giacomo Callegari di Bergamo (Gianluigi Scazzoso di Legnano e Giorgio Albano di Legnano), Universal Solaro-Accademia Vittuone con arbitro Nicolò Chiappa di Milano (Biagio De Angelis di Milano e Gianluca De Rose di Milano) e Vighignolo-Aurora con arbitro Marco Fiorini di Bergamo (Giovanni De Lucia di Voghera e Simone Casella di Voghera).

In Seconda categoria, stessa giornata e stesso orario, nel girone R Pro Juventute-Novate con arbitro Tommaso Maretto di Busto Arsizio e Virtus Cantalupo-Amor sportiva con arbitro Andrea Annibali di Legnano; ieri sera Dal Pozzo-Oratorio Passirana; nel girone S Cgds Misinto-Palazzolo Milanese con arbitro Matteo Pattinari di Seregno e Varedo-Cogliatese con arbitro Giovanni Adduci di Seregno.

In Terza categoria, nel girone G Airoldi Origgio-Cesano Boscone Idrostar con arbitro Riccardo Zappatore di Saronno, l’Equipe Garibaldi-Fbc Saronno è ospite della Virtus Cornaredo.

(foto Andrea Elli: il derby di Coppa Italia fra Ardor Lazzate e Fbc Saronno, quella volta era finita pari)

