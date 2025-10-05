Comasco

ROVELLASCA – Sono pronti ad essere inaugurati oggi i nuovi spazi dedicati agli anziani di Rovellasca: sei mini appartamenti protetti realizzati all’interno dei locali di proprietà della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. La struttura, che porta il nome “Le Rondini”, sarà presentata ufficialmente alla comunità con un evento che coinvolgerà cittadini e istituzioni.

La giornata di oggi, domenica 5 ottobre, si aprirà con la messa in parrocchia alle 10, seguita, verso le 11, dal taglio del nastro e dagli interventi delle autorità civili e religiose. Dopo la cerimonia inaugurale, tutti i presenti potranno partecipare a un aperitivo comunitario e visitare liberamente i nuovi ambienti per scoprire come sono stati organizzati gli appartamenti.

Il progetto prevede che i residenti di Rovellasca abbiano priorità rispetto a chi proviene da altri comuni per l’assegnazione degli alloggi. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il numero 348 3982866, attivo per fornire risposte e dettagli utili a chi fosse interessato.

