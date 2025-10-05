Città

SARONNO – Una giornata di ciclismo e passione sportiva: domenica 5 ottobre il centro cittadino ospiterà la 54ª edizione del Gran Premio Città di Saronno, storica competizione giovanile organizzata dal Pedale Saronnese. Il ritrovo è fissato a villa Gianetti in via Roma dalle 13, con partenza alle 14,30.

In gara le categorie PG, MPG e G1-G6 della Federazione ciclistica italiana, per un pomeriggio all’insegna dello sport e della partecipazione. L’obiettivo è promuovere il ciclismo tra i più giovani, offrendo un’esperienza di gara formativa e divertente. Previsti premi per i primi cinque classificati maschi, le prime tre femmine e un omaggio per tutti i partecipanti. Saranno inoltre assegnati i trofei “Centro Car Cazzaro”, “Memorial Battista Cattaneo” e “Memorial Marco Ferrario” alle società più meritevoli.

Il tracciato cittadino prevede la partenza e l’arrivo in via Manzoni, con passaggi in via Roma, via Guaragna, via Parini, via Visconti e via Baracca. I giri variano in base all’età: 2 per la G1, 4 per la G2, 7 per la G3, 9 per la G4, 12 per la G5 e 15 per la G6.

Lungo il percorso, cittadini e famiglie potranno assistere e tifare nel rispetto delle transenne e delle indicazioni degli addetti. I premi sono offerti da realtà locali di Uboldo, Ceriano Laghetto, Origgio, Gerenzano e Rovello Porro, a conferma del legame tra sport e territorio che da sempre caratterizza questa manifestazione.

