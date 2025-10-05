Città

SARONNO – Il Comune ha annunciato un nuovo ciclo di interventi di dezanzarizzazione nelle aree verdi cittadine, con l’obiettivo di ridurre la presenza di zanzare adulte sul territorio. Le operazioni verranno effettuate nelle notti tra lunedì 6 e martedì 7 ottobre e tra martedì 7 e mercoledì 8 ottobre, a partire dalle 22 e per tutta la notte.

L’intervento, di tipo adulticida, interesserà in particolare i parchi pubblici, i giardini comunali e le aree verdi, inclusi gli spazi di uso collettivo. Si tratta di un’azione periodica di prevenzione che rientra nel piano di controllo degli insetti infestanti avviato ogni anno durante la stagione più calda.

Durante le ore di trattamento, il Comune invita i cittadini ad adottare alcune precauzioni fondamentali per la sicurezza:

non esporre cibo o animali domestici all’esterno;

tenere chiuse porte e finestre ;

ritirare la biancheria stesa fuori casa;

per chi possiede orti vicino alle strade comunali, evitare la raccolta e il consumo di ortaggi per almeno 72 ore dopo il trattamento, provvedendo successivamente a lavarli accuratamente prima di mangiarli.

L’amministrazione comunale raccomanda di rispettare le indicazioni per garantire l’efficacia dell’intervento e tutelare la salute pubblica, ricordando che la collaborazione dei cittadini resta fondamentale per il contenimento della diffusione delle zanzare.

