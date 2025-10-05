Città

SARONNO – Un dosso tutto nuovo in via don Bellavita ha colto di sorpresa automobilisti e residenti del quartiere. Il cantiere, aperto dal 18 settembre al 3 ottobre per la realizzazione dei nuovi marciapiedi, aveva già modificato la viabilità della zona, ma nessuno si aspettava la comparsa dell’ulteriore rallentatore a ridosso del ponte, proprio di fronte alla sede del Cps.

Nelle ultime ore molti conducenti si sono trovati spiazzati: nonostante la presenza dei cartelli di cantiere, la mancanza della segnaletica orizzontale rende difficile notare il dosso, soprattutto nelle ore serali, e diverse vetture hanno urtato con la parte inferiore del telaio.

La via don Bellavita è da tempo segnalata dai residenti come strada problematica per la velocità dei veicoli, ma la posizione scelta per il nuovo dosso ha comunque destato sorpresa. Ora nel quartiere si attende il completamento dei lavori e la posa della segnaletica definitiva, per valutare l’effettivo impatto sulla circolazione e sulla sicurezza stradale in una delle arterie più trafficate della zona.

