SARONNO – Tre giornate di sorrisi, abbracci e complicità hanno animato la scuola dell’infanzia Cavour in occasione della festa dei nonni, celebrata con un ricco programma di iniziative che ha coinvolto tutti i bambini, i loro nonni e le insegnanti.

L’iniziativa, organizzata con entusiasmo e cura dal corpo docente, ha trasformato la scuola in un luogo di incontro tra generazioni: nelle classi e nel cortile hanno scandito le tre giornate dedicate ai “nonni speciali”, veri protagonisti della festa.

Ogni sezione ha proposto attività diverse, pensate per far collaborare grandi e piccoli. L’obiettivo? Rendere omaggio ai nonni, figure preziose nella vita degli alunni. Un bel momento di condivisione reso possibile dalla collaborazione di tutti dalle famiglie che hanno partecipato e reso possibile l’evento al personale della scuola materna.

