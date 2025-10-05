Città

SARONNO – Erano impegnati in un intervento di soccorso per mettere in salvo una gatta e il suo gattino, quando si sono accorti che qualcuno aveva aperto la scatola con gli strumenti dell’Enpa e aveva rubato… un rotolo di nastro adesivo. Un gesto piccolo, ma che ha lasciato grande amarezza tra i volontari.

L’episodio è avvenuto nei giardinetti di fronte al comune, dove gli operatori dell’associazione stavano lavorando per il recupero della gatta di difficoltà. “Mentre stavamo realizzando l’intervento – raccontano – qualcuno ha approfittato di un attimo di distrazione per aprire la scatola con il materiale che utilizziamo per le catture emesso tutto sottosopra ha preso il nastro adesivo. Indossavamo i k-way con il logo dell’associazione, era chiaro che eravamo lì per aiutare”.

Un furto che ha il sapore della beffa. “Siamo rimasti davvero senza parole – aggiungono i volontari –. Stavamo lavorando sotto la pioggia, al freddo, dedicando tempo e impegno al bene degli animali. È triste vedere che si possa arrivare a tanto”.

L’Enpa continuerà comunque la sua attività di soccorso sul territorio, ma il gesto ha lasciato l’amaro in bocca: “Non è per il valore dell’oggetto, ma per il significato. È una mancanza di rispetto verso chi, ogni giorno, si mette a disposizione degli altri e degli animali in difficoltà”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09