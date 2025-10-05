Città

L’economia circolare è un modello virtuoso che trasforma il “fine vita” dei prodotti in nuovi inizi: invece di buttare, si riduce, si riusa, si ripara, si ricicla. In questo modo si tutelano le risorse naturali, si limita l’inquinamento e si rafforza la coesione sociale.

Nel campo del cibo, alcune realtà fanno da esempio concreto. RECUP, associazione di promozione sociale, opera nei mercati ortofrutticoli (come quelli di Milano e Roma) che recupera tonnellate di cibo ancora buono per distribuirlo a famiglie in difficoltà e associazioni locali.

Anche Too Good To Go mostra quanto sia semplice trasformare un gesto quotidiano in una scelta sostenibile: con l’app è possibile acquistare a prezzo scontato “Magic Bag” contenenti cibo invenduto da bar, ristoranti o negozi, evitando sprechi e sostenendo esercizi locali.

Questi strumenti mostrano che economia circolare non è un concetto astratto, ma una pratica accessibile a tutti. Ecco cosa puoi fare:

– Scarica Too Good To Go e verifica se ci sono esercizi aderenti vicino a te.

– Informati se RECUP o altre realtà simili operano nel tuo territorio.

– Fai del riuso un’abitudine quotidiana: cucina gli avanzi, dona ciò che non usi, compost per gli scarti.

E a Saronno e dintorni?



Un esempio significativo è stato il Terra Mater – Festival per il futuro del pianeta, svoltosi tra settembre e ottobre 2022. Il festival ha proposto laboratori di riuso/riciclo e approfondimenti sul valore degli scarti come risorse.

Anche se non molto recente, Terra Mater ha dimostrato che anche idee nate dalla cittadinanza possono trasformarsi in occasioni concrete per avvicinarsi all’economia circolare, promuovendo una nuova consapevolezza comune.

il Comune, si ricorda, ha sostenuto con AMSA un progetto educativo nelle scuole locali centrato sulla sostenibilità ambientale, sensibilizzando i ragazzi su temi come la raccolta differenziata, l’uso consapevole delle risorse e il riciclo.

Quindi, a livello regionale, Ri.Circo.Lo.: una misura regionale (luglio 2025) che mette a disposizione 2,3 milioni di euro per finanziare progetti di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti alimentari promossi da PMI lombarde, anche sul nostro territorio.

Con queste esperienze, l’economia circolare si dimostra una strada possibile e concreta anche per i cittadini del nostro territorio: piccoli gesti, grandi cambiamenti.

