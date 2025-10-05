Città

SARONNO – “I consiglieri comunali di Forza Italia Rienzo Azzi, Agostino De Marco e Lorenzo Azzi, insieme al Consigliere indipendente Luca Amadio, hanno presentato venerdì una nuova mozione sulla sicurezza, dopo che la precedente, urgente, depositata addirittura prima dell’ultimo consiglio comunale — non è stata portata in discussione con motivazioni non accettabili. In realtà, comunque, ha funzionato da sprone convincendo il Presidente del Consiglio a proporre in Conferenza dei Capigruppo un Consiglio Comunale sulla Sicurezza intorno alla metà di ottobre”.

Inizia così la nota di Forza Italia che torna a mettere la sicurezza al centro del dibattito politico.

Si parte dall’idea, per altro rimarcata in campagna elettorale di un’azione comprensoriale: “La sicurezza non è una bandierina politica, ma una responsabilità amministrativa. E soprattutto non è un problema che Saronno può affrontare da sola. La criminalità non rispetta i confini comunali: arriva con il treno, scende in stazione e si distribuisce rapidamente sul territorio circostante, spostandosi da un Comune all’altro con una facilità che le istituzioni, da sole, non riescono a contrastare. Per questo insistiamo sulla necessità di una strategia integrata dell’intero comprensorio del Saronnese, perché solo una risposta coordinata permette di utilizzare le risorse in modo più efficiente e incisivo, evitando che ogni Comune proceda in ordine sparso con interventi che si neutralizzano vicendevolmente”.

Tra le richieste anche quella di una commissione dedicata: “La mozione presentata oggi chiede che la Sicurezza venga finalmente trattata con la serietà che merita, togliendola dalla commissione mista “Commercio, sviluppo del territorio e sicurezza”, un contenitore troppo generico e dispersivo, e istituendo una Commissione dedicata esclusivamente alla sicurezza del Saronnese, con la partecipazione formale dei Comuni vicini e di figure tecniche ed operative competenti. Abbiamo indicato la Sindaca come presidente di questa nuova Commissione proprio perché, in quanto titolare della delega, è chiamata a passare dalle dichiarazioni ai fatti assumendo il coordinamento territoriale”.

E non viene dimenticato nemmeno il tema della Polfer: “La nostra azione non nasce oggi ma segue un percorso preciso. Nella mozione precedente – quella che la maggioranza ha scelto di non far discutere – era già contenuta una proposta concreta per riportare la Polizia Ferroviaria nella stazione di Saronno. Tuttavia, è bene chiarire che la Polfer non può certo essere ospitata in spazi inadeguati come l’ex edicola, soluzione più simbolica che operativa. Un presidio della Polizia di Stato necessita di locali idonei e funzionali, e per questo chiediamo di riaprire una trattativa formale con Fnm affinché vengano messi a disposizione spazi adeguati alla dignità e all’operatività del Corpo, come si conviene a una stazione ferroviaria strategica come Saronno”.

E non manca un richiamo alle responsabilità della coalizione che guida la città: “Se la maggioranza vorrà finalmente collaborare, noi siamo pronti a lavorare insieme per il bene della città. In caso contrario, sarà evidente ai cittadini chi si impegna davvero per garantire sicurezza e chi preferisce continuare a nascondersi dietro alle scuse”.

