Cronaca

SOLARO – Disavventura per una famiglia domenica sera: mentre era al Carrefour di Limbiate, dei malviventi hanno rotto il finestrino dell’auto rubando le chiavi di casa e il libretto. In poco più di 20 minuti sono entrati nell’abitazione di Solaro, mettendola a soqquadro e portando via computer, console, regali del battesimo e persino il kit da calcio del figlio; insomma i malviventi hanno raccimolato una variegata refurtiva.

Un episodio che si inserisce in un contesto di crescente allarme per furti e danneggiamenti sul territorio, con i cittadini che chiedono maggiori garanzie di sicurezza.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio: la camera da letto di un appartamento messo a soqquadro dai ladri)

05102025