Saronnese

GERENZANO – Nella sala cerimonie del comune di Gerenzano nella mattinata di sabato 4 ottobre si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo protocollo d’intesa siglato tra l’amministrazione comunale, il Lions Club Gerenzano Basso Varesotto e il satellite “Gerenzano in ministerio salutis“. Un accordo strategico che mira a sviluppare iniziative sociali e sanitarie a favore della popolazione, con un’attenzione particolare agli anziani e alle persone più fragili.

La sindaca Stefania Castagnoli ha aperto i lavori salutando i presenti e ringraziando Lions Club, servizi sociali, farmacia comunale e tutti coloro che hanno contribuito alla nascita del progetto. “Mettere al centro la persona con i suoi bisogni sanitari ed emotivi – ha detto la sindaca – significa offrire prestazioni di qualità anche a domicilio. Viviamo un momento di grandi cambiamenti socio-sanitari ed economici e questo progetto rappresenta un passo importante per le famiglie. Sono orgogliosa che la nostra comunità possa offrire progetti innovativi, destinati a diventare un punto fermo del comune di Gerenzano“.

La parola è poi passata alla consigliera regionale Romana Dell’Erba, che ha sottolineato l’importanza di operare “a livello di prevenzione e vicinanza nel terzo settore, per supportare anche il sistema sanitario, gli anziani e i più fragili“. Dell’Erba ha definito il protocollo “un progetto pilota per tutta la provincia di Varese” con il pieno sostegno di regione Lombardia. L’assessore alle politiche attive per il lavoro e l’integrazione sociale Dario Valter Borghi ha rimarcato il valore simbolico del protocollo: “Come giunta abbiamo licenziato il protocollo d’intesa che fa diventare Gerenzano un ‘Comune Amico’. Vogliamo far conoscere questa iniziativa in profondità e segnalare la nostra presenza in progetti di questo tipo, soprattutto in un periodo storico come l’attuale”.

Cuore dell’accordo è il progetto “La Casa Solidale Lions“, che ospita due servizi chiave: la Banca delle Visite, una rete solidale per offrire prestazioni mediche gratuite o a costi calmierati a chi non può permettersele e l’Ambulatorio domestico, servizio innovativo pensato per portare cure e assistenza direttamente nelle case di anziani e malati cronici. “Visto che la sanità sta diventando un privilegio e i numeri sono allarmanti – ha dichiarato la sindaca – questa collaborazione diventa una risposta concreta ai bisogni del territorio“.

Il presidente del Lions Club Gerenzano Basso Varesotto Andrea Fermata ha ricostruito il percorso che ha portato alla nascita di questa iniziativa: la proposta di collaborazione con la fondazione Banca delle Visite Est risale al dicembre 2022, mentre il Lions Club Gerenzano Basso Varesotto è stato ufficialmente costituito nel giugno 2023. Dopo vari passaggi, nell’aprile 2025 il Club ha firmato un protocollo d’intesa con la fondazione, elevando l’iniziativa a service distrettuale: oggi il progetto può essere condiviso con oltre 100 club Lions e Leo del Distretto 108 IB1.

Il 10 giugno 2025 è nato il Satellite “Gerenzano in ministerio salutis”, presieduto da Gabriella Altamura, con l’obiettivo di sviluppare “La Casa Solidale Lions”. Il 26 luglio 2025 il Satellite ha presentato il service “Ambulatorio domestico” alla giunta comunale, fissando la conferenza stampa di sabato per la sua presentazione ufficiale.

Fra gli interventi più sentiti quello di Stefano Cassano, infermiere con 35 anni di esperienza nelle fragilità anziane. Cassano ha spiegato come il servizio domiciliare voglia “portare l’ambulatorio a casa“, coinvolgendo professionisti socio-sanitari e formando i familiari-caregiver per ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso. “Negli ultimi anni le fragilità aumentano mentre diminuiscono i caregiver, spesso a loro volta anziani – ha detto – con questo progetto possiamo rispondere a una necessità reale del territorio, con un pool di infermieri e operatori qualificati”.

Fermata ha voluto ringraziare le istituzioni comunali e i partner coinvolti, sottolineando come Gerenzano possa diventare “un faro per tutta la provincia” grazie a una collaborazione virtuosa tra amministrazione e associazionismo.

Il progetto è già pronto a partire: la presentazione ufficiale a tutta la cittadinanza è fissata per venerdì 25 ottobre alle 18.30 all’auditorium di via Manzoni. Sarà l’occasione per conoscere nel dettaglio i servizi attivi e le modalità di accesso.

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09