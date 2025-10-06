Cronaca

SOLARO – Il progetto “Parchi e stazioni sicure”, presentato tre settimane fa nella sede del Parco Groane a Solaro, sostenuto da Regione Lombardia e avviato con il coinvolgimento delle polizie locali di numerosi Comuni dell’area del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, della polizia provinciale di Monza e Brianza oltre che della stessa polizia locale del Parco non ha tardato a dare risultati.

Tra gli interventi compiuti quello relativo al recupero, da parte degli agenti, di numerose biciclette e telefoni cellulari con ogni probabilità frutto di furti avvenuti nella zona nelle ultime settimane. Si è ora alla ricerca dei legittimi proprietari per la restituzione.

Parchi e stazioni sicure” mira a rafforzare la sicurezza urbana e ambientale attraverso la cooperazione operativa delle polizie locali. Con un finanziamento regionale di 45.000 euro per il periodo luglio-dicembre, il piano prevede controlli rafforzati nelle aree verdi e intorno alle stazioni ferroviarie, nuove dotazioni come un drone e un’unità cinofila, e interventi di manutenzione del sottobosco per prevenire degrado e attività illegali.

06102025