Calcio femminile: Caronnese women sconfitta a Genova
6 Ottobre 2025
GENOVA – Terza e ultima partita di Coppa Italia ieri per la Caronnese Women, questa volta impegnata a Genova contro l’ostico Angelo Baiardo che ha saputo capitalizzare le occasioni e ha resistito al forcing della Caronnese vincendo 2-1. Decisiva la gestione degli spazi e l’efficacia sotto porta.
Primo Tempo
• 2′: Il Baiardo parte aggressivo con l’attaccante che intercetta un passaggio sulla tre quarti e tenta la conclusione, ma la palla rimane lì e la difesa rossoblù recupera.
• 3′: Diagonale insidioso del Baiardo, fuori di poco.
• 4′: Primo angolo per le liguri, ma la difesa della Caronnese è attenta e libera.
• 6′: Lozza vola sulla fascia destra e serve un cross preciso per Codecà, il cui colpo di testa viene deviato in angolo da una difensora avversaria.
• 8′: Baiardo in vantaggio! Dopo un’azione confusa, la palla arriva fortunosamente all’esterno sinistro che serve in mezzo l’attaccante, lche si libera ed insacca sulla corta distanza
• 11′: Baiardo ancora pericoloso con un tiro da fuori area, alto sopra la traversa.
• 13′: Grande occasione per la Caronnese: Girolamo lancia Barbini che trova Diefenthaeler sul secondo palo, ma il suo tiro da pochi metri finisce incredibilmente a lato.
• 17′: Punizione di Pellegrinelli sopra la barriera, facile presa per il portiere del Baiardo.
• 29′: Barbini calcia alto da buona posizione.
• 32′: Baiardo ci prova su punizione e poi con un colpo di testa ma entrambi i tentativi sono neutralizzati dalla caparbia difesa della Caronnese
• 38′: Bella combinazione Barbini–Pellegrinelli, ma il tiro viene murato dalla difesa
• 41′: Abati ci prova per la Caronnese, ma Pescarolo è attenta e para.
• Dopo un minuto di recupero, si chiude il primo tempo sull’1-0 per il Baiardo.
Secondo Tempo
• 47′: La Caronnese rientra con grinta e pareggia subito: rimessa laterale, Pellegrinelli gira al volo per Codecà che serve Abati. Il suo tiro sotto la traversa è imparabile: 1-1!
• 50′: Occasione per il sorpasso: scambio spettacolare tra Pellegrinelli, Bufano e Marini ma il portiere del Baiardo compie un vero miracolo.
• 60′: Baiardo torna avanti! Cross in area, Gino colpisce di testa, la palla resta vagante e l’attaccante ligure ne approfitta, battendo Schianta da distanza ravvicinata: 2-1.
• 65′: Badiali, subentrata a Girolamo, ci prova ma Pescarolo è ancora decisiva. Poco dopo, Barbini tenta un cross che si trasforma in un tiro: la traversa salva il Baiardo.
• 74′: Punizione dalla sinistra di Pellegrinelli, colpo di testa alto sopra la traversa.
Nel finale, la Caronnese spinge con tutte le forze ma il Baiardo resiste grazie anche a una prestazione superlativa del portiere Pescarolo, che blinda la vittoria.
E domenica si comincia alla grande il campionato di Serie C: allo Stadio comunale di Caronno Pertusella c’è Caronnese-Torino, match da non perdere. Fischio d’inizio alla 15.30.
