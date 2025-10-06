Calcio

GENOVA – Terza e ultima partita di Coppa Italia ieri per la Caronnese Women, questa volta impegnata a Genova contro l’ostico Angelo Baiardo che ha saputo capitalizzare le occasioni e ha resistito al forcing della Caronnese vincendo 2-1. Decisiva la gestione degli spazi e l’efficacia sotto porta.

Primo Tempo

•⁠ ⁠2′: Il Baiardo parte aggressivo con l’attaccante che intercetta un passaggio sulla tre quarti e tenta la conclusione, ma la palla rimane lì e la difesa rossoblù recupera.

•⁠ ⁠3′: Diagonale insidioso del Baiardo, fuori di poco.

•⁠ ⁠4′: Primo angolo per le liguri, ma la difesa della Caronnese è attenta e libera.

•⁠ ⁠6′: Lozza vola sulla fascia destra e serve un cross preciso per Codecà, il cui colpo di testa viene deviato in angolo da una difensora avversaria.

•⁠ ⁠8′: Baiardo in vantaggio! Dopo un’azione confusa, la palla arriva fortunosamente all’esterno sinistro che serve in mezzo l’attaccante, lche si libera ed insacca sulla corta distanza

•⁠ ⁠11′: Baiardo ancora pericoloso con un tiro da fuori area, alto sopra la traversa.

•⁠ ⁠13′: Grande occasione per la Caronnese: Girolamo lancia Barbini che trova Diefenthaeler sul secondo palo, ma il suo tiro da pochi metri finisce incredibilmente a lato.

•⁠ ⁠17′: Punizione di Pellegrinelli sopra la barriera, facile presa per il portiere del Baiardo.

•⁠ ⁠29′: Barbini calcia alto da buona posizione.

•⁠ ⁠32′: Baiardo ci prova su punizione e poi con un colpo di testa ma entrambi i tentativi sono neutralizzati dalla caparbia difesa della Caronnese

•⁠ ⁠38′: Bella combinazione Barbini–Pellegrinelli, ma il tiro viene murato dalla difesa

•⁠ ⁠41′: Abati ci prova per la Caronnese, ma Pescarolo è attenta e para.

•⁠ ⁠Dopo un minuto di recupero, si chiude il primo tempo sull’1-0 per il Baiardo.

Secondo Tempo

•⁠ ⁠47′: La Caronnese rientra con grinta e pareggia subito: rimessa laterale, Pellegrinelli gira al volo per Codecà che serve Abati. Il suo tiro sotto la traversa è imparabile: 1-1!

•⁠ ⁠50′: Occasione per il sorpasso: scambio spettacolare tra Pellegrinelli, Bufano e Marini ma il portiere del Baiardo compie un vero miracolo.

•⁠ ⁠60′: Baiardo torna avanti! Cross in area, Gino colpisce di testa, la palla resta vagante e l’attaccante ligure ne approfitta, battendo Schianta da distanza ravvicinata: 2-1.

•⁠ ⁠65′: Badiali, subentrata a Girolamo, ci prova ma Pescarolo è ancora decisiva. Poco dopo, Barbini tenta un cross che si trasforma in un tiro: la traversa salva il Baiardo.

•⁠ ⁠74′: Punizione dalla sinistra di Pellegrinelli, colpo di testa alto sopra la traversa.

Nel finale, la Caronnese spinge con tutte le forze ma il Baiardo resiste grazie anche a una prestazione superlativa del portiere Pescarolo, che blinda la vittoria.

E domenica si comincia alla grande il campionato di Serie C: allo Stadio comunale di Caronno Pertusella c’è Caronnese-Torino, match da non perdere. Fischio d’inizio alla 15.30.

