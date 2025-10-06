Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – È stato inaugurato sabato mattina in via Monte Nero il cantiere per la costruzione di due abitazioni destinate a dieci persone con disabilità. Il progetto, frutto di una co-progettazione tra Comune e Cooperativa Solidarietà e Servizi di Busto Arsizio, prevede la realizzazione di case sostenibili e inclusive, sostenute da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.

Le nuove strutture, che sorgeranno accanto al Centro diurno “Il Girasole” e al Centro sperimentale “Fabio Viganò”, si chiameranno “Casa, Insieme” e offriranno agli ospiti la possibilità di vivere in autonomia in un ambiente familiare. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Marco Giudici, l’assessore ai servizi sociali Sebastiano Caruso e Silvia Lippi per Regione Lombardia.

Don Angelo Cavenago ha impartito la benedizione al cantiere, mentre la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli ha inviato un videomessaggio di sostegno, definendo “Casa, Insieme” un modello che mette al centro le persone e la loro autonomia, garantendo continuità e serenità alle famiglie.

(foto archivio: il sindaco Marco Giudici)

06102025